Шествие и огромен плакат за 24 май в Трън

Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност бе отбелязан в град Трън с шествие и празнична програма, информира Zapadno.com.

Празничният ден започна в 10:00 часа с шествие на учениците от средно училище “Гео Милев” и децата от детска градина “Ален мак”. Тази година училището добави към шествието и огромно платно с азбуката. 6 човека носиха платното със символи на азбуката, което премина през централната градска част. Размерите му са около 5 метра дължина на 1 метър и половина широчина.

От няколко дни се възнамеряваше програмата да се проведе в спортната зала на улица “Тако Пеев” заради очакваните неблагоприятни метеорологични условия, но днес решението е променено, тъй като времето сутринта беше добро в района.

След шествието започна програма пред народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895” с участието на детска градина „Ален мак“, средно училище „Гео Милев“, Център за обществена подкрепа „Дъга“, деца от клуб за народни танци „Трънски ритми“ при читалището и деца от школата по народно пеене с ръководител Пирина Пиринчева. Началото на програмата бе поставено от издигането на българския трибагреник под звуците на химна на Република България и на Европейския съюз.

Привечер ще се проведе общият абитуриентски бал на випускниците от средно училище “Гео Милев”.