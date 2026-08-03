Шестима младежи загазиха в Перник, спипаха ги с дрога

Шестима са задържани за притежаване на наркотични вещества. Акциите са проведени от служители на Първо и Второ РУ съответно на 31 юли и 2 август.

На ул. „Св. св. Кирил и Методий“ бил проверен 17-годишен младеж от областния град. Последвал обиск в районното управление, при който от него са иззети пет полиетиленови свивки, съдържащи суха зелена листна маса, реагирала положително за амфетамин при направения полеви наркотест.

При извършените процесуално-следствени действия полицаите претърсили адрес и товарен автомобил „Дачия“, собственост на 27-годишен перничанин. Открити и иззети са огнестрелно оръжие – пистолет, и цигара, реагирала положително за амфетамин. Двамата са задържани за срок до 24 часа.

В друг случай, на ул. „21-ва“, криминалисти от Второ РУ проверили четирима перничани – двама 16-годишни, един 15-годишен и 26-годишен мъж. До тях полицаите намерили увито в хартия бяло прахообразно вещество, реагирало на кокаин при направения полеви наркотест. При извършения личен обиск в районното управление от един от тях е иззета сгъвка с бяло прахообразно вещество, също реагирало на кокаин. Четиримата са задържани за срок до 24 часа за изясняване на случая.

Образувани са две бързи производства, работата по които продължава под надзора на прокуратурата.