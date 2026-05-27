Шестокласникът Кристиян Димитров от Перник е златен медалист от ИТ състезание

Ученикът Кристиян Димитров от 6 клас на ОУ „Св. Константин Кирил Философ“ в Перник завоюва първо място на финалния кръг на престижното Национално състезание „ИТ Знайко“, проведено в к.к. Пампорово. Той пребори конкуренцията в най-новата и предизвикателна категория – „Изкуствен интелект“.

Неговият проект, уеб-приложението „ЕкоГерой“, впечатли журито с иновативен подход и социална значимост. Приложението е създадено чрез AI инструментите Gemini и Lovable и цели да образова връстниците му по темите за киселинните дъждове, озоновата дупка и парниковия ефект чрез интерактивни модули и викторини.

Връзка към приложението – https://eko-mission-guardians.lovable.app/. Успехът е плод на упоритата работа на Кристиян под менторството на неговия преподавател по информационни технологии Елена Пантерова-Попова. За Кристиян компютърът не е просто средство за забавление, а мощен инструмент за решаване на глобални проблеми.

Това отличие е поредното доказателство за високото ниво на технологично образование в ОУ „Св. Константин Кирил Философ“ и за потенциала на младите таланти на Перник.