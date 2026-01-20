Шокиращо: Дяволски образ излезе от кладата в село Ноевци

Дяволски образ е излязъл от огнената клада на местния сурвакарски празник. Образът е забелязан от ноевчанката Елизабета Никифорова.

Кадри с дяволския образ са заснети от обектива на сайта Zapadno.com и човек, фотографирал местния сурвакарски празник.

Според Елизабета Никифорова огънят говоря чрез тези причудливи образи. Специалистите в областта на обредностите могат да кажат дали имат връзка с традицията и носят ли някакво послание.

На 14 януари в центъра на Ноевци се проведе среща между сурвакарската група на селото и сурвакарите от земенското село Габровдол.

Срещата се състоя около огнена клада на площада, която се строполи на земята няколко минути след запалването. Гостоприемството си сурвакарите от Ноевци показаха и в столовата в сградата на народно читалище „Пробуда-1931“.