Шофьор се преобърна по пътя, отказва да дава проби за алкохол и дрога

Причините за пътен инцидент изясняват служители от Първо РУ. Вчера около 18:40 ч. на тел. 112 е подаден сигнал за самокатастрофирал лек автомобил „Фолксваген“ в пернишкото с. Черна гора.

Автомобилът, управляван от 55-годишен местен жител, се ударил в метална ограда и паднал в канавка.

Пристигналите на място полицаи направили опит да го тестват за алкохол и наркотични вещества, но мъжът отказал. Не пожелал и да даде кръвна проба за химичен анализ.

Задържан е за срок до 24 часа по Закона за МВР и е образувано бързо производство.