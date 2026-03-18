Ще бъде ли Перник ВЕИ пионер на България? Общината работи с гражданския сектор

От лидер във въгледобива в пионер за иновативно използване на слънчевата енергия — Перник има реалната възможност да се превърне в пример за модерно и устойчиво енергийно обновяване на обществени сгради. Нов идеен проект показва как четири ключови общински сгради в квартал „Църква“ могат да бъдат трансформирани така, че да осигуряват отопление, охлаждане, осветление и топла вода почти изцяло чрез възобновяема енергия. Инициативата е финансирана от Екологично сдружение „За Земята“ и мрежата CEE Bankwatch Network по европейската програма LIFE Repower the Regions и е предоставена безвъзмездно на Община Перник като готова основа за последващи инвестиции и реализация.

„Това проучване ще позволи да насърчим използването на възобновяеми енергийни източници на територията на Община Перник, а след това да насърчим и създаването на енергийна общност. Това е основна стъпка за справяне със замърсяването на въздуха в квартал „Църква“, казва зам. кметът на Община Перник Стефан Кръстев.

Идейният проект е разработен от експертен екип на Черноморски изследователски енергиен център и стъпва върху предходно проучване за енергийна ефективност в същия квартал. Той предлага цялостен, дългосрочен подход към обновяването на общинския сграден фонд с хоризонт от 30 до 50 години, като съчетава техническа изпълнимост, икономическа ефективност и значителни екологични ползи.

Обхванатите сгради включват кметството на квартал „Църква“, читалище „Просвета – 1919“, XVI СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и детска градина №12 „Радост“ (на снимката). Предвижда се те да достигнат най-високия енергиен клас „А“ и почти нулево енергопотребление чрез комбинация от мерки като подобрена топлоизолация, внедряване на термопомпени системи, използване на слънчева енергия за производство на електричество и топла вода, както и въвеждане на интелигентни системи за управление на енергопотреблението.

Централна за проекта е създаването на локална енергийна общност чрез обединяване на фотоволтаичните системи на четирите сгради. С общ инсталиран капацитет от 450 kWp се очаква те да генерират достатъчно електроенергия не само за собствените си нужди, но и излишък, който може да бъде използван от други общински обекти. Това създава възможност за по-стабилни и предвидими разходи за енергия в дългосрочен план.

Проектът поставя силен фокус и върху качеството на средата в училището и детската градина чрез модерни вентилационни системи, осигуряващи постоянен приток на свеж въздух. Въвеждането на технологии като „слънчева тръба“ допълнително увеличава дела на естественото осветление, което подобрява комфорта и намалява енергийните разходи.

Очакваните резултати от реализацията са значими: до 100% спестяване на първична енергия и избягване на приблизително 556 тона въглеродни емисии годишно. Инвестициите в различните енергоефективни мерки показват разнообразни срокове на възвръщаемост, като най-ефективни в дългосрочен план са комбинациите с децентрализирани термопомпени системи.

„Най-силният начин да убедиш хората, че нещо работи, е да го покажеш на практика. След това те сами ще започнат да повтарят работещата формула. Смятаме, че този проект има голям шанс да намери финансиране и ние сме провели редица разговори в тази посока.“, коментира Тодор Тодоров от „За Земята“.

За да бъде реализиран проектът, предстои осигуряване на финансиране, извършване на енергийни обследвания, изготвяне на технически и работни проекти, създаване на енергийна общност и поетапно изпълнение на строителните дейности. Планиран е и последващ мониторинг на ключовите показатели, който ще гарантира устойчивостта и ефективността на инвестицията.