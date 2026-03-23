Ще имаме паметник на Иван Вазов в Перник

Паметник на патриарха на българската литература Иван Вазов ще бъде поставен в Перник. Това ще стане, след като Общинският съвет приеме решение на предстоящото си заседание на 26 март.

Паметникът ще бъде поставен върху вече съществуващ фундамент при Двореца на културата в центъра на града. Средствата за монумента са събрани изцяло от дарения, а идеята е на Инициативен комитет.

През 2020 г. се откри паметен знак на Иван Вазов в Перник, на мястото, където той е живял от есента на 1873 г. до пролетта на 1875 г. и е бил преводач от турски и френски език на инженерите, които строели ж.п. линията София – Кюстендил.

Поетът се настанява в една селска къща в полите на хълма с историческата крепост, близо до река Струма, в района на днешното стопанско предприятие ВиК и бившата „Родопа“.