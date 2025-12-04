ЮНЕСКО става патрон на „Сурва“ в Перник!

ЮНЕСКО става патрон на 32-то издание на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“, съобщиха от общината. Решението е потвърдено с писмо до кмета на Перник Станислав Владимиров.

В позицията си от ЮНЕСКО подчертават, че подкрепата за фестивала е в съответствие с мисията им за насърчаване и опазване на нематериалното културно наследство. Организацията отбелязва, че

„Сурва“ е едно от най-значимите събития в Европа, посветени на традиционните маскарадни практики и дава висока оценка за усилията на общността в Перник за съхраняване и развитие на този жив културен феномен.

Патронажът на ЮНЕСКО за пореден път утвърждава мястото на Перник като водещ център за представяне и опазване на маскарадното наследство. През 2015 година обичаят „Сурова“, който е в основата на фестивала, бе вписан в представителната листа на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството, а на последното издание на МФМИ „Сурва“ президентът на Федерацията на европейските карнавални градове Ларс Алгел обяви Перник за глобална столица на маскарадните традиции.

Предстоящото издание на „Сурва“ съвпада с отбелязването на 60 години от първия фестивал, проведен през 1966 г. То ще се проведе от 16 до 25 януари идната година, като маскарадни дефилета ще има в два поредни уикенда.