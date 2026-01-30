Язовир „Пчелина“ е на косъм от преливане

Язовир „Пчелина“ е на критично ниво на преливане, сочат данни на Министерството на околната среда и водите от ежедневното измервне на обема на язовирите в страната.

По последни данни от вчера – 29-ти януари, водата в язовир „Пчелина“ е прехвърлила общия си обем от 54,200, като наличния му обем е 54.700 куб.м., което по таблицата на министерството е 100.92% от общия му обем.

Денонощния приток е 26,782 m3/s, а разходът е 30,255 m3/s

Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 30,21 м3/ сек.

Междувременно положението с язовир „Студена“ също е на ръба, но под контрол.

От ВиК Перник следят под лупа покачването на язовира, като към момента водният обем на яз.Студена е 24 359 000 куб.м при капацитет 25 200 000 куб.м.

Отчетени са : приток – 1835 л/сек, разход – 590 л/сек.

Язовирът се изпуска контролирано с 0.791 m3/s .