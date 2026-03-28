10 000 фиша за скорост на линейки, шефовете им всеки ден в КАТ

Над 10 000 фиша са били съставени за превишение на скоростта от линейки през 2025 г., предава „Телеграф“ от свои източници в центровете за спешна медицинска помощ в страната.

Причината са противоречиви законови текстове, както и несъответствие между тях и техническите възможности на камерите на МВР. Това води до пилеене на времеви и кадрови ресурс за изясняване на обстоятелствата около нарушението, както и до финансови щети за стотици водачи на линейки и шефове на центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

Съгласно закона, за да се възползват от специален режим на движение, линейките трябва едновременно да подават светлинен и звуков сигнал – т.нар. буркан и сирена. В такъв случай и при изпълнение на функциите си водачите на линейки имат право да минават на червено, да превишават ограничението на скоростта и като цяло да не се съобразяват с организацията на движението, като при всички случаи трябва да управляват автомобила по максимално безопасен начин за останалите участници.

Именно за превишена скорост и минаване на червено са най-често фишовете за линейките, а сумите са 25-50 евро, но има и отнемане на точки. Причината да се издават е, че камерите на КАТ нямат микрофони и от изображенията не може да се установи дали линейката е подала звуков сигнал.

Това води до повсеместен проблем, като фишове се трупат във всички областни ЦСМП. С пристигането на всеки един се стартира продължителен документооборот между центъра и Пътна полиция. В него спешните медици трябва да осигурят редица доказателства, че в момента на заснемането линейката наистина е осъществявала превоз на спешен пациент или е пътувала към такъв. В крайна сметка повечето фишове биват анулирани, но това отнема времето на служители в ЦСМП, които, вместо да помагат на хората, пишат обяснения до КАТ. От ЦСМП в София настояха пред „Телеграф“ за законови промени, с които тормозът над водачите на линейки да се спре.

Една от идеите е на линейките въобще да не се съставят фишове. От МВР обаче са против, тъй като това би окуражило водачите им да нарушават правилата дори и в случаи, когато са празни – шофират линейката до бензиностанция или се връщат в ЦСМП след оставяне на пациент в спешно лечебно заведение.

Парадоксът е, че фишовете се издават на директора на ЦСМП. В Благоевградско това е д-р Красимир Михайлов, когото наказват като физическо лице. „Линейките са собственост на здравното министерство. Нямам представа защо ме санкционират като гражданин. Наскоро трябваше да сключа сделка пред нотариус, но се оказа, че заради неплатени фишове няма как това да се случи. Наложи се да ги платя от джоба си, за да реализирам въпросната сделка“, коментира д-р Михайлов.

Видинският ЦСМП разполага с 20 оборудвани линейки и обслужва цялата територия на областта, която е над 3000 кв. км и население от 70 542 души. Директорът д-р Станислав Поломски с болка споделя, че „по отношение на фишовете няма оправия от години и дори напоследък става още по-зле“. И във Видин практиката показва, че след дълга сага с писма и обяснение тези фишове се анулират. Д-р Поломски почти всеки ден дава писмени обяснения пред полицията и предоставя справки от GPS на автомобилите, за да паднат фишовете.

„Това отнема много време и ресурс, защото някои от фишовете идват с 2-3 месеца закъснение. За да може съставеният акт да падне и да не се плаща глоба, се обяснявам като „ученичка“, описа шефът на ЦСМП. И той е имал лични проблеми заради това – получил отказ да стане поръчител на кредит заради неплатени задължения по фиш, издаден на негово име за линейка. Шефът на ЦСМП – Кърджали, пък бил спрян с личния си автомобил на границата с Турция и не бил пуснат да напусне страната, докато не плати фиш на негово име за линейка.

Наскоро водачите на линейки протестираха в Бургас. Само за януари 2026 г. се оказа, че на тях са съставени 232 фиша за нарушения. „От нас се иска при спешен адрес с код червено да стигнем до 8 минути, което е невъзможно, ако спазваме правилата. В края на миналата година се срещнахме с Общинската комисия по транспорт и с шефа на КАТ. Обещаха да направят нещо, но промяна няма“, заяви от името на протестиращите Климентин Милчев. „МВР не съставя фишове, когато е установено, че водачите са управлявали с комбинирано използване звуков и светлинен сигнал“, коментира шефът на бургаския КАТ ком. Марин Димитров. Доказването на това обаче тежи на водачите на линейки и няма автоматичен начин камерите сами да го установяват.

Нощем гасят сирената, за да не събудят града

Шофьори и шефове в спешната помощ признават, че често умишлено нарушават буквата на закона в частта за звуковия сигнал. „Представете си какво е за живеещите около ЦСМП или по големите булеварди да слушат сирени посред нощ. Все пак това са деца, възрастни, работещи хора, пенсионери, имат право на спокойна нощ. Затова нощем караме на буркан и включваме сирена само в абсолютно краен случай“, сподели шофьор от столицата. „Понякога линейката се връща от София, където са закарали по спешност пациент, и не включва светлини и звук, тъй като е празна. В същото време бързат, защото регионът е оголен и има нужда от повече линейки. Аз оправдавам превишената скорост и в тези случаи. Те бързат да се върнат на работното си място, за да реагират при получаване на сигнал за спешен случай“, коментира д-р Красимир Михайлов от ЦСМП – Благоевград.