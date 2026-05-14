11 доброволци в Брезник и Трън, както и 10 пожарникари, на обучение по проект

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник изпълнява проект в партньорство с Общините от област Перник по процедура за повишаване готовността, предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 година, съобщили за Zapadno.com от пресцентъра на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”.

По проекта в областта ще бъдат обучени 21 служители в противопожарните служби и доброволните формирования в Брезник и Трън.

От Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”-Брезник ще бъдат обучени 5 служители. Още петима служители от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Трън ще бъдат обучени по този проект.

В доброволното формирование към Община Брезник ще бъдат обучени шестима доброволци, както и още 5 от доброволното формирование “Гасачи” към Община Трън.