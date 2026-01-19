120 пациенти от региона са прегледани чрез изкуствен интелект в болницата

В периода 15 – 19 декември 2025 година в многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ са организирани безплатни прегледи за белодробни заболявания. Това заяви на пресконференция директорът на болничното заведение доктор Явор Дренски, предаде Zapadno.com.

Прегледаните за този период са 120 човека. При трима от тях са засечени проблеми. „Тези трима са поканени, за да задълбочим диагностиката. Според мен е доста добър успех, защото дори един пациент ние да успеем да хванем в началото раковото заболяване, нещата биха били много добре. Защото това е съвсем ранен стадий, в който няма симптоми още и от тази гледна точка е много подходящ за оперативно лечение и последваща химиотерапия“, каза доктор Явор Дренски.

От около година в България вече се извършва образна диагностика чрез изкуствен интелект. Идеята е чрез внедряването на изкуствения интелект да се получат нови възможности – подпомагане дейността на рентгенолога, помощ за младия специализант за получаване на по-качествено образование и възможност за прилагане на скрининг (преглед на много хора).

В болницата в Перник вече е приложен скрининг по линия на урологията и диабета. От болничното заведение възнамеряват безплатните прегледи с помощта на изкуствен интелект да продължават и през 2026 година, като ще бъде изготвен план за скрининга.