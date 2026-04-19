124 кандидат-депутати от 24 партии и 10 коалиции искат гласа ни днес

На територията на Пернишка област за днешните избори ще бъдат открити 259 избирателни секции. В 155 от тях ще се гласува и с машина. От общия брой секции 140 се намират на територията на община Перник, 49 – в Радомир, 25 – в Брезник, 21 -в Трън, 14 – в Земен и десет в Ковачевци. Това съобщиха за БТА от Районната избирателна комисия (РИК).

Избирателите за цялата област са над 103 хиляди. На парламентарните избори през октомври 2024 г. те са били 104 558 души, сочат публикуваните данни на сайта на Районната избирателна комисия.

Три избирателни секции са разкрити на територията на болнични заведения – СИК 138, СИК 139 и СИК 140. Секции ще има в Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ в Перник, Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести и в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания, намиращ се в сградата на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация (Профилакториум).

За да се осигури правото на глас на хората с увреждания, в областта са организирани и пет подвижни избирателни секции. Две от тях са разкрити в община Перник, а по една – в общините Брезник, Трън и Земен.

Общо девет са секциите на територията на област Перник, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Сто двадесет и четирима са кандидатите за народни представители от Четиринадесети многомандатен избирателен район – Пернишки. Те са представители на 24 партии и десет коалиции.