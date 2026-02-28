148 години от Освобождението чества Трън с тържествена програма

По повод Националния празник на Република България – 3 март, в град Трън ще се проведе тържествено отбелязване, съобщават от общинската администрация.

Програмата по отбелязването на празника ще започне в 11:00 часа на откритата сцена на народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895“.

„Нека заедно отдадем почит към паметта и подвига на героите, дали живота си за свободата на България“, призовават от Община Трън.

Денят на Освобождението на България от турско робство 3 март е национален празник на България от 1991 година. На този ден е подписан предварителен мирен договор.

Документът е познат в историята като Санстефански договор за прекратяването на Руско-турската война от 1877 – 1878 година, който ознаменува символично Освобождението на България.