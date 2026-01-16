17 бебета от Брезник и Трън са родени през 2025-а в болницата в Перник

За 2025 година общо 215 бебета са родени в многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ в Перник, съобщават пред Zapadno.com от пресцентъра на болничното заведение.

Около 150 от ражданията са естествени. 10 от бебета са от община Брезник, 7 са от община Трън, 7 – от София, 25 са от Радомир, а останалите са предимно от Перник.

Първото бебе за 2026 година от община Трън е родено на 3 януари. То е проплакало в акушеро-гинекологичното отделение в болницата в Перник в 0:10 часа. Бебето е момиче.