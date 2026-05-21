20 зрелостници от област Перник не се явиха на матурата по БЕЛ

20 зрелостници от област Перник не са се явили на проведената матура по БЕЛ, съобщиха от РИО. Други 40 не са били допуснати до държавен изпит, тъй като не са завършили успешно 12-ти клас.

Изпитът е протекъл нормално, без инциденти и опити за преписване и без анулирани работи. Матурата е проведена в 11 училищни сгради.

Явилите се на изпита 823-ма дванадесетокласници са възпитаници на 18 професионални и средни училища. До предстоящия втори задължителен държавен изпит са допуснати общо 810 ученици.

По учебен предмет матура ще държат 267, а държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация- 543.