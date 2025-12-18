20 процента ръст на данъка върху недвижимите имоти в Перник

С около 20 процента е предвиденото увеличение на данъка върху недвижимите имоти в община Перник през идната година, стана ясно по време на публично обсъждане на проекта за изменение на наредбата за местните данъци и такси.

Зам.кметът Стефан Кръстев поясни, че администрацията предлага увеличение на ставката за данък върху недвижимите имоти от 2,5 на 3 промила. В същото време Перник остава една от малкото общини, които не са актуализирали такса битови отпадъци, въпреки че тя тежи значително върху домакинствата.

Законът за местните данъци и такси позволява на общините да определят ставките между 0,1 и 4,5 промила върху данъчната оценка на имота. В същото време инфлацията през последните две години, повишаването на минималната работна заплата и увеличените разходи за благоустройство не са съпроводени с актуализация на данъчните оценки, върху които се изчислява данъкът.

Любомира Пелова