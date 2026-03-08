20 000 перничани с увреждания са подпомогнати със социални помощи

Почти 20 хиляди човека с трайни увреждания над 18-годишна възраст в област Перник са подпомогнати с финансова помощ през 2025 година. Помощите са били в общ размер на 20 милиона лева и са отпуснати по реда на член 70 от Закона за хора с увреждания.

Това съобщи директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“-Перник Катя Пламенова-Николова на заседание на Областния съвет за правата на хората с увреждания, което се състоя на 17 февруари в Областна администрация-Перник, предава Zapadno.com.

Миналата година са отпуснати целеви помощи на 204 лица. Отпуснатите помощи за балнеолечение и рехабилитация са за 179 лица. През 2025 година в област Перник по механизма за лична помощ е осигурена подкрепа на 1 732-ма ползватели. По Закона за българския жество език за периода януари – декември 2025 година са издадени 17 заповеди за предоставяне на безвъзмездна преводаческа услуга.

По Наредбата за условията за осигуряване на безплатни винетни такси при ползване на републиканските пътища през миналата година чрез дирекциите „Социално подпомагане“ в региона са предоставени 7 071 безплатни годишни електронни винетки на лица с трайни увреждания, като от тях 185 броя са на семейства с деца с увреждания.

През миналата година по програма „Подкрепа на и за хората с увреждания“ са подкрепени над 1 700 лица от общините Брезник и Трън. Прочетете още по темата в публикацията: Над 1 700 жители на общините Брезник и Трън са подкрепени по програма за хора с увреждания през 2025 година.