200 фирми обрани с над 20 млн. евро след киберизмами

Близо 200 фирми са загубили общо над 20 млн.евро за последните две години от киберизмами, и то само по схемата „сменен IBAN“. Това става ясно от полицейски статистики и изявления на отговорни фактори от МВР. Ако се съди от тях, през миналата година компаниите жертви са били 130, а само през последните месеци са 60.

Преди дни старши комисар Владимир Димитров – директор на сектор „Киберпрестъпност“ към ГДБОП, предупреди, че киберизмамите у нас продължават да се увеличават с тревожни темпове. В интервю пред bTV той обяви, че ежедневно в дирекцията постъпват между 50 и 70 сигнала, като около 30–40 от тях са директно от граждани и фирми. Сред най-честите оплаквания са измами при онлайн пазаруване, фишинг атаки, подвеждащи обаждания от „банкови служители“ и машинации при продажба на стоки втора употреба.

„Наблюдаваме трайно увеличение на всички видове киберпрестъпления – подчерта шефът в ГДБОП. – Хакерските атаки идват както от България, така и от чужбина – често от държави в Африка и Азия“, пише „Сега“.

Димитров каза още, че има ръст на измамниците с фалшиви обяви за наем на вили и къщи за празници. Той натърти именно на схемата с подмяна на IBAN в комуникацията между фирми, където има и най-големи кражби. По негови думи това е „най-скъпият вид измама, която ГДБОП разследва“.

Как работи схемата? Хакерите проникват в имейла на фирма чрез фишинг или заразен компютър. Наблюдават кореспонденцията с партньори седмици наред. В ключов момент изпращат имейл с „актуализиран IBAN“. Парите постъпват в сметки, контролирани от организирани престъпни групи.

„Жертвите дори не подозират, защото фалшивият имейл е част от нормалната кореспонденция“, обясни Димитров.

ГДБОП отчита и рязък ръст на измами чрез телефонни обаждания и чатове в приложения за криптирана комуникация. В тях мошеници пишат или се обаждат на английски с индийски акцент и се представят за служители на онлайн банки. Постепенно убеждават жертвите да „прехвърлят парите си заради приемане на еврото“ и накрая получават достъп до мобилното банкиране и източват хиляди евро, като става дума за популярно приложение за прехвърляне на пари

„Хората трябва да знаят, че при приемане на еврото нищо не трябва да правят – всичко ще бъде автоматично“, предупреди Димитров.

Измамите в сайтове за продажба на стоки пък са най-бързо разрастващи се. Например някой публикува обява за смартфон, обувки или техника. След това измамник му пише през чат приложение и твърди, че вече е платил и изпраща линк „за получаване на парите“. Жертвата въвежда данните на картата си, а хакерите купуват криптовалута или прехвърлят парите в чужбина.

„Почти всеки ден имаме по двама–трима измамени само от тази схема“, казва шефът на „Киберпрестъпност“ и добавя, че „Черният петък е рай за измамниците“. По негови думи около Черния петък измамите се увеличават двойно. ГДБОП съветва да се пазарува само от утвърдени платформи, да се внимава за сайтове, които имитират популярни марки, да се проверява внимателно домейнът на сайта. Необходимо е да се избягват оферти със 70–80% намаление, защото „това е почти винаги измама“. Задължително е да се ползва опцията „преглед преди плащане“.

По статистиките на ГДБОП в около 10–20% от случаите дирекцията успява да блокира средства навреме. В повечето случаи обаче парите са безвъзвратно загубени, тъй като бързо се превръщат в криптовалута или се изразходват. Сред основните съвети за защита са да бъде използвана съвременна операционна система, да не се предоставят данни по телефон, да има добра антивирусна система, да се игнорират съобщения, които подканват да се кликне върху линкове.