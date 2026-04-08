21 сигнала: Акция в Пернишко срещу изборните нарушения

В Перник и областта бе проведена специализирана полицейска операция, демонстрираща последователната и целенасочена работа на институциите за гарантиране на честен и прозрачен изборен процес, както и за опазване на обществения ред.

В акцията участваха служители на криминална, икономическа, охранителна и пътна полиция, разследващи полицаи, експерти и сили на жандармерията. Изградени бяха контролно-пропускателни пунктове на ключови места, като в рамките на операцията са проверени 247 лица и 108 моторни превозни средства, както и редица обекти – 28 търговски обекта съвместно с представители на НАП, ОДБХ и КЗП, заложни къщи, валутни бюра, пунктове за черни и цветни метали, офиси за бързи кредити и 25 рискови места за купуване и продаване на гласове.

Резултатите от предприетите действия са следните:

Образувано е 1 досъдебно производство по чл. 167, ал. 2 от Наказателен кодекс за престъпление срещу изборните права. В пункт за изкупуване на метали, е открит и иззет тефтер със списък от имена и парични суми. В Перник са образувани и 3 преписки по случай, съотносими към нарушаване изборните права на гражданите.

Паралелно с това са образувани 3 бързи производства – за управление на автомобил след употреба на алкохол, притежание на наркотични вещества и незаконно присъединяване към електропреносната мрежа. Задържани за срок до 24 часа са две лица – 48-годишен мъж, управлявал автомобил с 2,09 промила алкохол, и 16-годишен младеж, у когото са открити близо 1,5 грама амфетамин.

В рамките на операцията са съставени 13 акта по Закона за българските лични документи, 36 акта и фиша по Закона за движение по пътищата и 20 акта по Закона за гражданската регистрация. Издадени са още 3 протокола по чл. 81 и 35 протокола по чл. 65 от Закона за МВР. Проверени са и 35 лица, познати на органите на МВР.

Към настоящия момент в ОДМВР – Перник са постъпили общо 21 сигнала за купуване на гласове. По тях се работи активно, като са образувани 6 досъдебни производства и едно бързо по чл. 167 от Наказателен кодекс и са задържани общо 7 лица. Връчени са над 103 предупредителни протокола.

С проведената операция днес органите на реда затвърждават своята активна и последователна роля в противодействието на изборните престъпления и защитата на демократичния процес, показвайки, че всяко нарушение ще бъде своевременно установено и санкционирано.