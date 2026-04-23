23-годишен от Ярджиловци е задържан дрогиран зад волана

25-годишен мъж е задържан за шофиране на автомобил след употреба на наркотични вещества. Вчера около 17:20 ч. на ул. „Миньор“ в областния град бил проверен лек автомобил „БМВ“, управляван от 25-годишен жител на пернишкото с. Ярджиловци.

При изпробването му с техническо средство е отчетен положителен резултат за кокаин. Той е отказал кръвна проба за химичен анализ и е задържан за срок до 24 ч. по Закона за МВР.

Автомобилът не е негова собственост и не е иззет. Образувано е бързо производство и работата по случая продължава.