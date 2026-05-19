26 жители на областта, ухапани от кърлежи, са потърсили помощ

На 216 повиквания на спешния телефон 112 са се отзовали екипите на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник през изминалата седмица, което е с 13 по-малко в сравнение с предходната.

Най-много са приетите повиквания в Перник- 133, което е с 15 по- малко в сравнение с предходната седмица. Следват тези в Радомир- 37, което е със 7 по- малко от предходната седмица. В Брезник- 19, което е с 2 повече от предходната седмица.

Във филиалите на ЦСМП през изминалата седмица са извършени 175 амбулаторни прегледа, което е с 11 по- малко от предходната. Най-много са били прегледаните пациенти във филиала в Радомир- 59, което е с 2 по-малко от предходната седмица. Следват филиалите в Трън-50, което е с 2 повече от предходната седмица. В Брезник-47, което е с 2 по- малко. вече от предходната.

Повишаването на температурите и падналите валежи създадоха благоприятна среда за появата на кърлежите, а с това се увеличиха и ухапаните от тях. През изминалата седмица 26 човека са потърсили съдействие от спешните медици за изваждане на кърлеж. Най-много са ухапаните хора в община Брезник-14. След това са общините: Радомир- 7 и Трън- 3 и Земен-1.

Транспортираните през седмицата пациенти с линейки на ЦСМП са75, което е с 24 по-малко от предходната, сред които няма пациенти с CОVID-19.

През изминалата седмица екипите на ЦСМП-Перник са се отзовали само на 2 пътно-транспортни произшествия. От тях 1 е в Перник и 1 в Радомир. Това информира директорът на ЦСМП д-р Валери Симеонов.

„Анализът за изминалата седмица показва, че са намалели както повикванията на спешния телефон, така и амбулаторните прегледи. По-малко са и транспортираните пациенти до пернишката болница. Имайки предвид прогнозите на метеоролозите, според които времето тази седмица ще бъде променливо и нестабилно, а температурите ще паднат с 3-5 градуса, има условия за появата на дискомфорт в организма, което го прави уязвим на простудни заболявания.

Според епидемиолозите, все още циркулират пролетните сезонни вируси, които не трябва да се подценяват. Някои от тях протичат без висока температура, но водят до усложнения- вирусни пневмонии. Поради това съветвам хронично болните хора да бъдат предпазливи още малко, докато времето не се успокои и температурите трайно тръгнат нагоре.

С повишаването на температурите се увеличиха ухапаните от кърлежи хора. Отново напомням на нашите съграждани, че в ЦСМП-Перник не се заплаща за изваждане на кърлеж. При необходимост се поставя и инжекция, за да не се допусне евентуално усложнение. Важно е да се знае, че когато се открие кърлеж в тялото не трябва да се прави опит да се изважда. В повечето случай той се къса и изваждането му става болезнено“, напомни д-р Симеонов.