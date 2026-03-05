27 бебета в Брезник за година, но… 196 души починаха

6 437 360 души е било населението на България към 31 декември 2024 година. Това отчитат от Националния статистически институт с оповестени наскоро данни, информира Zapadno.com. Демографската статистика за област Перник показва, че в края на 2024 година в региона живеят 109 886 души, от които 52 467 мъже и 57 419 жени.

В община Брезник населението към 31 декември 2024 година е било 5 518 души, от които 2 688 мъже и 2 830 жени. В града са живеели 3 459 човека, от които 1 673 мъже и 1 786 жени. В брезнишките села са били почти по равно мъжете и жените от общо 2 059 човека. През 2024 година в общината живородените бебета са били 27, от които 11 момичета и с 5 повече момчета. На фона на тази статистика починалите за годината са били 196.

В съседната община Трън 1/3 от населението е било в селата, а почти два пъти повече хора е имало в града. Към 31 декември 2024 година населението на Трънско е наброявало 3 309 човека, от които 1 648 мъже и 1 661 жени. В град Трън са живеели 2 116 души, сред които мъжете се били с четирима повече от жените. В трънските села се живеели 1 193 човека, но жените са били седемнадесет повече от мъжете. Живородените в община Трън за 2024 година са били 19 – момичетата са с едно повече от момчетата. Починалите жители на общината през тази година са били 156.

Механичното движение на населението през 2024 година в общините Брезник и Трън показва, че населението им се е увеличило с общо 182 човека. В община Брезник са се заселили 241 души, но са се изселили 104-ма или прирастът е 137 човека. В Трънско са се заселили 137 човека, но са се изселили 92-ма или механичният прираст за общината е 45 души.