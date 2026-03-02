28-годишна е пострадала при катастрофа край Долна Диканя

28-годишна столичанка е пострадала при пътнотранспортно произшествие. Инцидентът е станал вчера около 15:30 ч. на автомагистрала „Струма“, в района на с. Долна Диканя.

Лек автомобил „Нисан“, управляван от 76-годишен перничанин, предприел маневра изпреварване и при връщане в дясната лента ударил движещия се успоредно на него лек автомобил „Мерцедес“, шофиран от 28-годишен столичанин.

В резултат на удара е пострадала возещата се в немското возило 28-годишна жена от гр. София, която е получила фрактура на левия глезен.

Водачите са изпробвани за алкохол и наркотични вещества с отрицателни резултати. Извършен е оглед на местопроизшествието, а двата автомобила са иззети. Образувано е досъдебно производство и работата продължава под надзора на прокуратурата.