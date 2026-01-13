30-годишен радомирец на съд след „Ще те убия!“

30-годишен радомирец се изправя пред съда за закана за убийство.

Инцидентът е станал в началото на месец юли миналата година, когато в полицията бил подаден сигнал от жителка на гр. Радомир, че мъжът, с когото са живели на семейни начала, й е отправил закана за убийство.

Органите на реда започнали разследване. След проведените процесуално-следствени действия 30-годишният мъж е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка за неотклонение „подписка“.

Законът предвижда наказание лишаване от свобода до 6 години.