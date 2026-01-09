30 групи от чужбина ще участват в юбилейната „Сурва“

Международният колорит на най-големия маскараден фестивал в Европа ще заблести по-силно от всякога. Повече от 30 чуждестранни групи с няколкостотин участници от Франция, САЩ, Ирландия, Индонезия, Португалия, Италия, Хърватска, Испания, Сърбия, Гърция, Словения Северна Македония, Румъния и други страни се включват в двата уикенда на XXXII издание на фестивала „Сурва“ 2026.

В Перник ще бъде и китайският дракон на Институт „Конфуций“ при Великотърновския университет, танцът на дракона ще бъде представен от ученици на СУ „Васил Левски“ гр. Русе, които за втори път участват във фестивала.

Чуждестранните гости ще ни отведат на едно магично пътешествие, изпълнено с разнообразие от култури, традиции и маскарадни обичаи, които ни свързват и обединяват.

В Перник, между 16 и 25 януари, ще видим не просто дефилета, а феерия от звуци, цветове и ритуали, пренесени от близо и далеч. Отново очакваме групи с впечатляващи костюми и хореографии, които ще ни докажат, че маскарадните игри са език без граници.