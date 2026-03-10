35-годишният, ранил полицай след гонка в Перник, вече е обвиняем

35-годишният мъж, който нарани полицай след гонка по пътищата на Перник, е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа.

Само за ден са събрани достатъчно доказателства и 35-годишният мъж, който след гонка с полицията причини нараняване на орган на реда, управлявайки автомобил след употреба на алкохол, е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление и е привлечен като обвиняем.

Мъжът ще отговаря за шофиране на автомобил с концентрация на алкохол над 1,2 промила, пречене на орган на реда да изпълнява служебните си задължения и за хулиганство, извършено при управление на МПС.

Случаят е от 8 март, когато в пернишкия кв. „Изток“ служители на Второ РУ направили опит за спиране и проверка на товарен автомобил „Шевролет“. Шофьорът не се подчинил и продължил посоката си на движение към центъра на гр. Перник по външноградската магистрала.

По средата на пътя спрял, излязъл от колата и блъснал с вратата полицай, който слизал от служебния автомобил, след което продължил пътя си. Последвало кратко преследване, при което е задържан на пътен възел „Хумни дол“.

Тестът му за алкохол с техническо средство показал 1,96 промила в издишания въздух.