4 гаража и 3 леки автомобила изгоряха при пожар в Радомирско

Гаражи, разположени в непосредствена близост до жилищни блокове, се запалиха в радомирското село Кленовик, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Сигналът е получен вчера в 18:46 ч. На място незабавно са изпратени противопожарни екипи от Земен и Радомир, които са успели да локализират пламъците. Въпреки бързата намеса огънят е унищожил четири паянтови постройки тип „гаражи“, три леки автомобила и два мотоциклета, както и различни строителни, земеделски и автомобилни инструменти, документи и други вещи.

Причините за пожара в Кленовик все още се изясняват. По първоначална информация огънят е тръгнал от електрически проводници, с които гаражите са били захранени от жилищните блокове. Днес предстои оглед от експерти на пожарната и полицията, които ще установят окончателната причина за инцидента.

Още два пожара с материални щети в Пернишко са били потушени вчера от екипи на пожарните служби. Около 6:50 ч. на телефон 112 е подаден сигнал за лек автомобил, запалил се по време на движение по автомагистрала „Струма“, в района на 47-ия километър. По данни на огнеборците причината е техническа неизправност, а превозното средство е изгоряло напълно. Пострадали няма.

Около три часа и половина по-късно пожар е станал и в лек автомобил, паркиран на паркинг в центъра на Перник. Огънят отново е вследствие на техническа неизправност, като са нанесени щети в двигателния отсек. При инцидента няма пострадали хора, посочват от ОД на МВР.

Общо 61 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната, а екипите на пожарната са се отзовали на 108 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.