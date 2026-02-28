40-годишна радомирка се метна на колата след употреба на алкохол

40-годишна жена се изправя пред съда за шофиране на автомобил след употреба на алкохол.

На 22 декември миналата година в гр. Радомир бил проверен лек автомобил „Фолксваген“ с водач – 40-годишна жителка на радомирското с. Радибош.

При изпробването ѝ с техническо средство за алкохол били отчетени 1,88 промила в издишания въздух. Анализът на кръвната ѝ проба потвърдил резултатите от бързия тест.

След проведено разследване тя е привлечена като обвиняема и ѝ е наложена мярка за неотклонение „подписка“.