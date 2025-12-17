47-годишен перничанин преби родния си баща

Два случая на домашно насилие разследват служители от Първо районно управление.

Малко преди 17 часа вчера на тел. 112 бил подаден сигнал от 48-годишна перничанка, че 16-годишният ? син ? е нанесъл побой. След преглед в ЦСМП е установено, че жената е с охлузни рани по тялото и крайниците.

Обработена е и освободена за домашно лечение. Тийнейджърът е задържан за срок до 24 ч.

Около 02:30 ч. тази нощ се оплакал 74-годишен перничанин, че след възникнал скандал със сина му е бил блъснат на земята и е получил охлузна рана на гърба. Пристигналите на място полицаи задържали 47-годишния син, на когото е наложена 24-часова полицейска мярка. Образувани са бързи производства, а разследванията продължават под надзора на прокуратурата.

Любомира Пелова