485 души от Пернишко са потърсили помощ срещу домашно насилие от януари

През следващите 16 дни екипът на Фондация „П.У.Л.С.“ се присъединява към призивите на тазгодишната глобална кампания на ООН под наслов:, като фокусът във световен мащаб ще бъде върху повишаването на информираността и промотиране на стратегии за справяне с онлайн насилието.Тазгодишната кампания е и напомняне, че дигиталната безопасност е от основно значение за равенството между половете.

Екипът на Фондация „П.У.Л.С.“ ще се включи в събития на значими дати, обучения, дискусии и информационни кампании, които целят да поставят на дневен ред проблема насилие и възможностите за подкрепа на пострадалите. Все по-често се акцентира и върху онлайн насилието и рисковете, което крие то, особено за по-младите момичета.

Фондация „П.У.Л.С.“, клон Кърджали, ще постави начало на кампанията на 25 ноември с откриване на Фотоизложба „Да спрем мълчанието“ в Областна администрация, гр. Кърджали. Чрез силата на фотографията ще се покажат различните форми на домашно насилие, които ще приканват към размисъл и съпричастност. По време на събитието ще се прожектират клиповете от КОД „Синьо“, които поставят светлина върху историите на пет смели жени и един мъж, оцелели от домашно насилие. Чрез артистични изпълнения на талантливи български актьори, се пресъздадат преживяванията на пострадалите лица, за да се вдъхновят другите да потърсят помощ..

На 28 ноември в Международен младежки център в Перник, екипът на Фондация „П.У.Л.С.“ ще проведе Беседа за ученици и доброволци по темите, свързани със сексуално и репродуктивно здраве

На 9 декември предстои официално подписване на актуализиран Регионален координационен механизъм за реакция при случаи на домашно насилие от ключови институции в област Перник.

Насилието срещу жени и момичета остава глобален проблем, с който се сблъскваме ежедневно. Една от три жени по света е била жертва на физическо или сексуално насилие от интимен партньор поне веднъж в живота си. В България домашното насилие е широко разпространено обществено явление, което остава подценено поради ниска степен на докладване, социални и културни стереотипи, недоверие в институциите, страх и икономическа зависимост от извършителя на насилие. Много случаи остават скрити в дома, а жените често търсят помощ едва след повторяеми или тежки инциденти. От началото на 2025г. повече от 20 български жени са загубили живота си от своите настоящи или бивши партньори. Това не е просто цифра. Това са разбити животи, изгубени надежди, разрушени от преживяното насилие, тормоз и унижение.

От началото на годината 485 души са се обърнали за помощ към консултативната програма на Фондация „П.У.Л.С.“, гр. Перник. Проблематиката, заради която търсят помощ, е различна- прежиявяно физическо, психическо или сексуално насилие, справяне с гнева и агресията, риск от попадане в трафик на хора, тревожност и др. Ежегодно между 25 ноември, Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени, до 10 декември, Деня на правата на човека, стартират 16-те дни на активизъм срещу насилието, основано на пола.

Светла Йорданова