5-метрова скулптура ще бъде монтирана в центъра на Перник

Близо петметровата скулптура „Израстване“, дело на проф. Емил Попов, ще бъде монтирана в центъра на Перник. Това съобщи за БТА зам.-кметът Адриан Скримов.

Той допълни, че творбата е дарение от професора и от бизнесмена и меценат Иво Танев. Зам.-кметът припомни, че и двамата са почетни граждани на Перник, а това звание се връчва на хора, които имат пряко отражение върху обществения живот на града.

Адриан Скримов уточни, че тепърва се обсъжда мястото, на което да бъде поставена скулптурата. Вариантите са около сградата на Община Перник и централния площад „Кракра Пернишки“.

Проф. Попов добави, че проектът е преминал през всички експертни нива – от Общинския съвет до Министерството на културата.

Той допълни, че взаимодействието му с Иво Танев не е от днес – двамата имат дългогодишно познанство, а изкуството ги е събрало.

„Идеите, що се отнася до моята област, са мои, но той съпреживява това, което се прави. Той не е просто един студен спонсор, а всеотдаен, съпреживяващ човек на това, което правим, и в този смисъл аз свързвам нещата в дълбочина“, коментира още професорът.

Емил Попов каза, че преди време Танев само му е казал да направи проект, който той нахвърлил мигновено „на коляно“, и веднага задействали процеса по осъществяването му.

Попов припомни, че Иво Танев е засадил хиляда дръвчета, като с личния си автомобил обикаля всяко едно от тях и в случай на нужда им поставя подпори и ги полива.

„Той ги полива и отглежда, както се отглеждат малки деца“, коментира творецът.

Иво Танев допълни, че двамата се познават от близо 14 години и през този период имат много реализирани проекти – както скулптури, така и чешми и параклиси.