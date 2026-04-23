53-ма пациенти от региона прегледа турският лекар д-р Йозатеш

Доц. д-р Сердар Йозатеш ще подготви екип в пернишката болница и ще извършва специализирани офталмологични операции тук. Това ще улесни перничани и пациенти от страната, които до скоро пътуваха до Турция за решаване на по-сложни казуси. Новината съобщи самият той на съвместна пресконференция с директора на МБАЛ „Рахила Ангелова“ д-р Явор Дренски.

Д-р Сердар Йозатеш е известен турски специалист по очни болести, който пристигна в Перник по покана на директора на пернишката болница доктор Явор Дренски. Перничани, страдащи от очни болести се записаха за преглед при офталмолога.

Очаква се над 50 души да бъдат прегледани от гостуващия на МБАЛ „Рахила Ангелова“ специалист.

Прегледите започвнапха вчера и ще продължат и днес по предварително подготвен график. По време на гостуването си д-р Йозатеш ще обмени и опит с българските си колеги.

Директорът на болницата д-р Явор Дренски е успял д се договори с д-р Сердар Йозатеш да извършва прегледи всеки месец в Перник.

„По този начин се опитваме да дадем бърз достъп на пациентите от Перник до много високо специализирана медицинска помощ. Това са основно тежки случаи, които изискват много сериозен подход за лечение и много често се лекуват в чужбина“, обясни директорът на МБАЛ „Рахила Ангелова“.

Д-р Йозатеш разказа за БТА за един от редките случаи, които е диагностицирал. Преди около година и половина при него за консултация е била жена, която е имала тежко двустранно отлепване на ретината. Пациентката е преминала през различни видове лечение, но без конкретен резултат. Специалистът от Турция ѝ е поставил диагноза – рядкото заболяване Харада. Той уточни, че то е по-характерно за Япония и средиземноморските страни, където се среща и по-често. На болната ѝ е било назначено кортикостероидно и имуносупресивно лечение, което е подходящо за този тип заболяване.

„Сега тя е в много добро състояние. Зрението ѝ е възстановено, тя все още ползва някои от имуносупресивните медикаменти. Тя е щастлива сега“, каза още лекарят.

Той добави, че в България има много добри специалисти и благодарение на добре свършената работа и подробните експертизи и епикризи са дали ясна картина за пациентите, които той вече е прегледал.

Лекарят е в Перник по покана на директора на болницата в Перник. Д-р Дренски коментира, че доц. Йозатеш е водещ офталмолог с впечатляваща кариера и огромен опит в Истанбул. Завършил е Анкарския университет през 2012 г., след което придобива специалност в престижната болница „Улучанлар“. Член е на Международния офталмологичен съвет (FICO), а от 2022 г. е с академичната титла „доцент“.

„Доц. Йозатеш е известен с подхода си към пациентите и способността да решава сложни медицински казуси. Той извършва прегледи и операции в широк спектър от състояния: детска офталмология и страбизъм, или кривогледство. Негова втора специалност е детската офталмология“, коментира още пред журналисти д-р Дренски.