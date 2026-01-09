53 000 фирми търсят персонал, търсят се 230 000 бачкатори
Българският бизнес се готви за мащабно наемане през следващите 12 месеца, като над 53 000 фирми планират да търсят нов персонал, а общият брой на необходимите работници и специалисти надхвърля 230 000 души. Това показват данните от най-новото проучване на потребностите на работодателите от работна сила на Агенция по заетостта за 2025 г.

Най-търсените професии през идната година ще бъдат машинен оператор, строител и сервитьор-барман. Сред специалистите с висше образование или правоспособност най-голямо търсене ще има на учители, шофьори, медицински сестри и лекари. Данните показват, че работодателите ще търсят над 128 000 квалифицирани специалисти, още около 49 000 души с правоспособност или висше образование и близо 54 000 работници без квалификация.

На фона на голямото търсене се очертава и тревожна тенденция. В сравнение с миналата година броят на фирмите, които планират да наемат нов персонал, намалява с над 5400. В същото време предприятията, които очакват да съкращават служители, са 14 400 при 17 300 през 2024 г. Според анализа с голяма вероятност през следващите 12 месеца могат да бъдат закрити около 89 400 работни места, което показва напрежение и преструктуриране в редица сектори.

Най-голямата нужда от кадри е в Пловдив, където работодателите търсят над 27 000 работници и специалисти, или близо 12 процента от всички заявени потребности в страната. Следват София и Благоевград. Секторите с най-сериозен недостиг на квалифицирани кадри са търговията, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството – близо 11 000 работодатели, или около една трета от всички, признават, че трудно намират персонал.

Проучването очертава още по-сериозен недостиг в по-дългосрочен план. През следващите 3-5 години ще се търсят над 160 000 специалисти с висше образование, като най-дефицитни ще бъдат кадрите от направленията „Здравни грижи“, „Педагогика“, „Медицина“, „Туризъм“ и „Икономика“. Паралелно с това ще има нужда и от над 166 000 специалисти със средно образование, най-вече в търговията на едро и дребно, строителството, хотелиерството и ресторантьорството, което показва, че кадровият глад ще остане един от ключовите проблеми на българската икономика.

