624 нарушения установи Инспекцията по труда в Перник само за месец

174 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на територията на област Перник е извършила през март Дирекция „Инспекция по труда“ в Перник.

Най-много проверки-87 са извършени за осъществяването на контрол по спазване на законодателните изисквания във връзка с полагането на труд от чужденци – граждани на трети държави на територията на Р България. Това включва: командироване и изпращане на работници в рамките на предоставяне на услуги; регистрационни режими и дейност на посреднически фирми, предприятия, осигуряващи временна работа и предприятия – ползватели в Р България. След тях-54, са проверките, свързани с контрол по спазване на законодателните изисквания за организация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обезопасеността на работното оборудване и технологичните процеси и хигиена на труда. 25 от проверките са извършени с цел контрол по изпълнение на задълженията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и законосъобразното възникване и осъществяване на трудовите правоотношения при извършване на строителни и монтажни работи. Извършени са и проверки с цел контрол по изпълнение на задълженията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и законосъобразното възникване и осъществяване на трудовите правоотношения при работа от разстояние и новите форми на труд; за осъществяване на контрол в предприятия с рискови производства и дейности и други.

При извършения контрол през месец март, трудовите инспектори са констатирали 624 нарушения. Най-много са тези свързани със здравословните и безопасни условия на труд- 297. След тях са нарушенията, свързани с трудовите правоотношения- 326. Само 1 нарушение има на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

През месец март са съставени 36 акта за установяване на административни нарушения. Повечето от тях- 26, са свързани с нарушаване на здравословните и безопасни условия на труд.

Според директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Любомир Владимиров, по време на проверките инспекторите по труда са обръщали много сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство. Това включва работа без трудови договори, неспазване на работно време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. „Въпреки високия размер на санкцията при не сключен писмен договор, за съжаление все още се намират работодатели, които си спестяват сключването на трудови договори с работещите. Бедата е, че най-потърпевши от това са работещите. Проблемът е в това, че те не само не получават социални осигуровки, но при не платени трудови възнаграждения няма как да им помогнем по законов ред“, поясни Любомир Владимиров.