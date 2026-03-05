64 наказателни постановления издадоха данъчните в Пернишко

Националната агенция за приходите (НАП) е издала 297 акта за установени административни нарушения в областите Перник, София, Кюстендил и Благоевград по Закона за въвеждане на еврото. Това съобщи Габриела Томова, директор на Териториалното поделение на НАП в Перник по време на регулярната среща на сформирания щаб във връзка с Механизма за контрол и наблюдение на процеса по въвеждане на еврото, която се проведе онлайн.

Тя цитира данните, които обхващат четирите области и са валидни към 1 март тази година.

Въз основа на установените 297 административни нарушения са издадени 64 наказателни постановления. Наложените мерки са на стойност 163 648 евро. Отправени са и 8 предупреждения, съобщи още Габриела Томова.

Директорът на ТП-НАП в Перник допълни, че приемането и обработването на всички видове декларации се извършва без проблеми. Всички данъци и такси се плащат чрез ПОС терминал в евро още от началото на годината. Томова апелира гражданите, чиято документация предстои да бъде обработена, да го направят чрез електронните услуги на агенцията, тъй като така става по-бързо и безпроблемно за самите ползватели на услугите.

По време на срещата директорът на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Перник д-р Параскева Татаркова съобщи, че през изминалата седмица са направени пет проверки на предприятия за производство на храни. Не са били констатирани несъответствия между дадения продукт, вложената суровина в него и посоченото описание. Взета и изпратена за анализ е една проба от хляб, като лабораторните резултати тепърва се очакват.

Представителите на общините Земен и Радомир съобщиха, че процесът по въвеждане на еврото преминава плавно и няма сигнали за нередности.