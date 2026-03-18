70 години от рождението на везбарката Еглика Стефанова честват с изложба

Изложба ще бъде посветена по случай 70 години от рождението на майсторката на българската шевица везбарката Еглика Стефанова, съобщава за Zapadno.com нейната дъщеря Михаела Методиева.

Под надслов „Всеки бод пази памет. Всяка нишка – род“ на 3 април в Брезник ще бъде открита изложбата, посветена на рождението на брезничанката Еглика Стефанова. Изложбата ще бъде експонирана в изложбена зала „Военен клуб“ в Общински исторически музей-Брезник. Специално участие за откриването на експозицията ще вземат народната певица Съни и детски танцов състав „Граовчета“ с ръководител Яна Кираджиева. Програмата ще започне в 17:00 часа.

Еглика Стефанова е завършила основно и средно образование в родния си град Брезник, след което завършва висше икономическо образование. През годините тя е работила като счетоводител в Общинския съвет град Брезник (1977 – 1980 година) и в бившия завод „Пектин“ в Перник. Тя е известна и като копист на ситопечат.

От 40 години Еглика е в град Перник, където е омъжена и живее със съпруга си. Има дъщеря, зет и двама внуци, единият от които е семеен и така се сдобива и с внучка. Кръстена е на баба си Егла от която е наследила любовта към шевицата. Само на тригодишна възраст тя хваща иглата и след множество убождания по детските пръстчета започва да веза. Така до ден днешен предава, учи и везба с любов.