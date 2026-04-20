76-годишен перничанин пострада в тежка катастрофа при Витановци

Перничанин е пострадал при пътнотранспортно произшествие. Инцидентът е станал на 18 април, малко преди 09:00 ч., в с. Витановци.

Лек автомобил „Сеат“, управляван от 76-годишен жител на Перник, при спускане към селото, на десен завой, е навлязъл частично в лентата за насрещно движение и е ударил насрещно движещ се „Опел“, управляван от 40-годишен мъж.

В резултат на сблъсъка по-младият водач е настанен за лечение в пернишката болница с мозъчен кръвоизлив. Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни. Взети са и кръвни проби за химичен анализ.

Образувано е досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.