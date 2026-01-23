76 сигнала в региона след въвеждането на еврото

Областният управител на област Перник Людмил Веселинов направи обобщение на актуалната ситуация в областта във връзка с въвеждането на еврото по време на второто поред заседание на Областния координационен център за въвеждане на единната европейска валута, създаден към Механизма за координация на наблюдението и контрола в Република България.

По време на заседанието бяха представени основните акценти и изводи от последното заседание на Координационния център към Механизма за еврото на национално ниво. Отчетено бе, че процесът по въвеждане на еврото протича спокойно, организирано и синхронизирано, без постъпили сигнали за сериозни затруднения при обмяната на валутата в банковите институции. Към момента над 58% от левовете в обращение вече са изтеглени.

От началото на годината в област Перник са постъпили общо 76 сигнала, свързани с процеса по въвеждане на еврото. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Комисията за защита на потребителите (КЗП). От тях 64 са подадени в Перник, а 12 – в Радомир, като за останалите населени места в региона не са регистрирани сигнали.

Към момента не са наложени санкции, тъй като проверките по сигналите за необосновано повишаване на цените все още не са приключили и продължават. От КЗП уточниха още, че не са извършвани проверки във връзка с провеждането на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в Перник, както и че не са постъпвали сигнали от граждани за установени нередности по време на проявата.

„Нашата основна задача е да гарантираме спокойствие, яснота и защита на гражданите. Държавните институции работят координирано и отговорно, а на този етап няма основания за притеснение“, подчерта областният управител Людмил Веселинов.

Контролните органи извършват засилени проверки, като пазарът остава стабилен. Установените нарушения са единични и подлежат на незабавни санкции съгласно действащото законодателство. По данни на Националната агенция за приходите за целия Югозападен регион – София, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград, са съставени общо 83 акта, от които 6 са наказателни, а наложените глоби възлизат на 15 343 лева.

„Контролът ще продължи с пълна сила. Няма да бъдат допускани злоупотреби за сметка на хората и всяко нарушение ще получи своята законова санкция“, заяви още Людмил Веселинов.

По линия на сигурността от страна на Министерството на вътрешните работи бе представена информационна брошура за въвеждането на еврото. Комисар Йордан Дундаков призова гражданите да избягват съхранението на големи парични суми в домовете си с оглед повишаване на личната сигурност.

Подчертано бе, че Български пощи и структурите на МВР работят в пълен синхрон.

Представителите на общините информираха, че към момента няма проблеми с въвеждането на еврото на местно ниво. Единствено в община Радомир е постъпил единичен сигнал за временно недостатъчна наличност в пощенска станция, по който вече са предприети действия.

В рамките на заседанието бе напомнено, че периодът на едновременно разплащане в лева и евро приключва на 1 февруари. Всички банкноти и монети в левове могат да бъдат обменяни без ограничение до 30 юни 2026 г., а в Българската народна банка – безсрочно.

В края на заседанието участниците бяха запознати и с окончателните правила за работа на Областния координационен център – Перник.

Светла Йорданова