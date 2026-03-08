8 март е! Честит празник, мили дами!

На днешната дата, 8 март, в десетки държави по света се отбелязва Международен ден на жената – ден, посветен на приноса на жените в обществения, политическия и икономическия живот. Празникът е повод да се изрази уважение към ролята на жените в семейството, професионалната среда и обществото като цяло.

В редица страни, сред които и България, датата често се свързва и с Деня на майката – символичен жест на признателност към жените като майки, съпруги и дъщери, които със своята грижа и отдаденост вдъхновяват поколенията.

Започнал като политическо събитие, празникът постепенно става част от културата на много страни по света.

Първият Ден на жената е отбелязан на 23 февруари 1909 г. в САЩ по инициатива на Американската социалистическа партия.

Календарната дата се свързва с първата масова проява на жени работнички, състояла се на 8 март 1857 г. в Ню Йорк.

През 1975 година, обявена от Организацията на обединените нации за Международната година на жената, 8 март е отбелязан като Ден на жената. Две години по-късно, през декември 1977 г., Общото събрание на ООН със своя резолюция обявява 8 март за Международен ден на жената, който да се чества всяка година от държавите членки, в съответствие с техните исторически и национални традиции.

В България първото публично честване на този ден е с беседи през 1915 г., а като общобългарски празник е въведен в средата на XX век.