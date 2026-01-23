89-годишна перничанка стана жертва на телефонна измама

Противоправното деяние е осъществено вчера в периода между 15:00 и 17:00 часа. На телефона на 89-годишна перничанка се обадил мъж, който се представил за служител на МВР. Мнимият полицай заявил на жената, че е извършена крупна кражба и е необходимо нейното съдействие за предотвратяване на друг подобен обир.

Измамникът казал още, че трябва да събере всички налични пари, да ги сложи в торба и да ги предаде на служителка на МВР. Така, държейки я около 2 часа на телефона, без да ? позволи да се обади на когото и да било, жената събрала сумите от 6 000 лева и около 3 200 евро и ги предала на мнимата полицейска служителка.

Най-вероятно след като разбрала какво се е случило, измамената изпаднала в шок и не отговаряла на телефонните позвънявания на близките си. Силно притеснени, те не могли да влязат в жилището поради поставен ключ отвътре и се наложило да ползват услугите на ключар.

Едва около 20:00 часа бил подаден сигнал в полицията и са предприети съответните действия за установяване на извършителите. Образувано е досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.

ОДМВР – Перник съветва как да не станем жертва на телефонни измами:

1. Не вярвайте на спешни обаждания

Измамниците често създават паника: „спешна операция“, „арест на близък“, „инцидент“, „извършен обир“. Това е класически трик.

2. Никога не давайте пари или лични данни по телефона

Полиция, лекари, банки и институции не искат пари, ПИН кодове или пароли по телефона.

3. Прекъснете разговора и проверете

Затворете телефона и се обадете лично на близкия човек или на официален номер на институцията.

4. Не се доверявайте на непознати, представящи се за длъжностни лица

Измамниците често се представят за полицаи, лекари, прокурори или банкови служители.

5. Не изпълнявайте инструкции за „тайни операции“

Никой няма право да ви иска съдействие по „секретна акция“ или да оставяте пари на определено място.

6. Говорете с възрастните си близки

Възрастните хора са най-честа мишена. Обяснявайте им редовно как действат измамниците.

7. Запомнете: натиск = измама

Ако ви притискат да действате бързо и „без да казвате на никого“ — почти сигурно е измама.

8. Сигнализирайте веднага

При съмнение или опит за измама се обадете на 112 и съобщете номера и детайлите на разговора.

Любомира Пелова