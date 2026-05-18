DARA: Успяхме да поставим България в центъра на събитията

Щастлива съм за това, че целия свят е обърнал глава към България и имаме възможност да покажем колко талантливи са българите. Шанс е да вдигнем цялото културно ниво в държавата. Това заяви победителката на „Евровизия“ 2026 DARA в ефира на БНТ.

Много се радвам, че успяхме да поставим България в центъра на събитията, категорична бе DARA.

Тази победа показа на целия български народ, че можем да печелим. И това не трябва да е нещо невероятно и фантастично, каза още тя. И добави: „Въпреки всички коментари аз трябваше да отида и да си свърша работата на „Евровизия“.

За мен най-голямата победа беше, когато се почувствах свободна на сцената. Успях да се насладя на това, което се случва. В деня на финала се събудих с чувство на благодарност и че всичко ще бъде наред, допълни още DARA.

Относно посрещането си в София, DARA коментира: „Лудичко си беше. Аз не знаех какво да очаквам. Като на филм се почувствах. Кукерите бяха там. Всички мои фенове на летището бяха тотално полудели от щастие, имаха много заряд“.

Смятам, че мога да постигна мечтата си и да имам интернационална кариера и това е първата стъпка, каза в заключение победителят на „Евровизия“ 2026.