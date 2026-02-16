„Hell’s Kitchen България“ идва в центъра на Радомир

В следващата неделя от 10:00 ч. популярното кулинарно риалити „Hell’s Kitchen България“ ще гостува в Радомир на един от най-обичаните български празници — Сирни заговезни. Събитието ще се проведе на площад „Свобода“ и обещава много кулинарни емоции, забавления и срещи със звездите от предаването.

Жителите и гостите на града ще имат възможност да наблюдават на живо кулинарни демонстрации, предизвикателства между участници, снимачен процес и срещи с популярни лица от шоуто.

Подобни гостувания на формата в различни градове на страната винаги предизвикват голям интерес и събират многобройна публика.

Сирни заговезни е празник на прошката, семейството и традициите. В този ден по-младите искат прошка от по-възрастните с думите „Прощавай“, а отговорът е „Простено да ти е“. Според обичая вечерта се палят огньове за здраве, а децата и младите прескачат жаравата за късмет.

Трапезата е богата на млечни и яйчни ястия — баница, сирене, яйца и халва, тъй като това е последният ден преди началото на Великденските пости. Един от най-обичаните ритуали е „хамкането“ — вързано на конец яйце или парче халва се завърта, а децата се опитват да го захапят без ръце.

Гостуването на „Hell’s Kitchen България“ ще допринесе за празничната атмосфера и ще превърне деня в истински кулинарен и общностен празник за всички.

Община Радомир кани всички жители и гости на града да се включат в празника и да споделят заедно духа на традицията, прошката и доброто настроение.