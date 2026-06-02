Krakra Dance Festival ще се проведе на 5 и 6 юни в Перник

На 6 и 7 юни 2026 г. град Перник ще бъде домакин на четвъртото издание на Krakra Dance Festival – един от най-мащабните фестивали за любители на спортните танци в България. Тази година събитието поставя нов рекорд с над 1500 участници от цялата страна.

Фестивалът е отворен за всички любители на латиноамериканските и стандартните (бални) танци и събира представители на спортни клубове, читалища, училища, детски градини и танцови школи. На сцената ще се изявят танцьори от всички възрастови групи – от най-малките участници на едва 4 години до ентусиасти на възраст над 45 години.

През двата фестивални дни зрителите ще имат възможност да се насладят на впечатляващи изпълнения, много емоции и танцово майсторство. Състезателната програма започва от 10:00 часа на 6 и 7 юни в спортна зала „Борис Гюдеров“ в Перник.

Кулминацията на фестивала ще бъде тържествената Гала вечер, която ще се проведе на 6 юни от 19:30 часа. Тогава публиката ще види най-вълнуващите изпълнения и специална празнична програма, посветена на красотата и магията на танцовото изкуство.

Наградите за участниците са осигурени с подкрепата на Община Перник и фирмите-партньори на фестивала, които за поредна година застават зад инициативата и насърчават развитието на детския и любителския спорт.

Krakra Dance Festival се утвърждава като значимо културно и спортно събитие, което обединява хиляди танцьори, треньори, родители и почитатели на танцовото изкуство, превръщайки Перник в истинска столица на танца за един незабравим уикенд.