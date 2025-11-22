SOS Детски селища застана зад Перник като „Европейска младежка столица 2028“
SOS Детски селища България изрази официалната си подкрепа за кандидатурата на Община Перник за титлата Европейска младежка столица 2028, като представи пред Европейския младежки форум позиция, основана на над 30-годишното ни присъствие и работа в региона.

Нашата връзка с област Перник започва със създаването на SOS Детско селище Дрен, а днес продължава чрез SOS Център за обществена подкрепа Перник, който, в сърцето на града, подкрепя стотици деца, младежи и семейства чрез социална подкрепа, психологическо и семейно консултиране и общностни инициативи.

Вярваме, че Перник разполага със силен младежки потенциал, активна гражданска среда и визия за развитие, която поставя младите хора в центъра на местните политики.

Кандидатурата за Европейска младежка столица е възможност този капацитет да бъде доразвит и споделен на европейско ниво.

Като организация оставаме ангажирани да подкрепяме усилията за силни, устойчиви и активни младежки общности в България.

