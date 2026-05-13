Tри нови случая на вирусен хепатит и много варицела

Три случая на вирусен хепатит и 18 на варицела в Пернишко през последната седмица. Това сочи статистиката на Регионалната здравна инспекция.

Болните от шарка са се увеличи три пъти в сравнение с предходните седем дни, когато са регистрирани само 6 заразени. Заболелите сега са във възрастовите групи 1-4 г. – 4 случая; 5 – 9 г.- 11 случаи; 10-14 г. – 2 случая; 40 – 44 г. – 1 случай. Всички се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

43-годишна жена от пернишкото село Дивотино е с хепатит Е. Тя е настанена за лечение в Инфекциозното отделение на пернишката болница. Мъж на 44 години от с. Драгичево пък се е заразил с хепатит В, а 61-годишна брезничанка – с хепатит С.

Трима души, сред които и бебе на 3 месеца от Радомир са в болница заради енетероколит. Другите двама пациенти са жени на 76 г и 69 г. от Перник и с. Студена.